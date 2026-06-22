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22 июня 2026 в 14:19

Врач перечислил симптомы употребления наркотиков

Нарколог Тарасов: скрытность может быть сигналом употребления наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Скрытность, смена круга общения и проблемы на работе или учебе могут быть сигналом употребления наркотиков, рассказал ИА «Время Н» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Нижегородской области Валерий Тарасов. Он отметил, что термин «наркотик» включает алкоголь, табак и токсические соединения.

Специалист объяснил, что психоактивные вещества влияют на работу психики и приводят к изменениям в поведении. Он подчеркнул, что особого внимания требуют подростки.

Тарасов рассказал, что одна-две попытки употребления могут запустить механизм зависимости. По его словам, даже одна доза может разрушить дальнейшую судьбу человека.

Ранее психиатр-нарколог Сергей Литков рассказал, что семья алкоголика способна выявить проблему зависимости на более раннем этапе, чем сам пациент, поскольку со стороны заметны изменения в поведении. По его словам, родственники первыми сталкиваются с повторяющимися конфликтами на почве невыполненных обещаний.

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