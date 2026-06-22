Стало известно, как сложатся отношения Британии и РФ после ухода Стармера

Великобритания сохранит свой политический курс после отставки Кира Стармера с поста премьер-министра страны, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, вакантную должность может занять бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

Претендентом на пост премьера Великобритании всегда был бывший министр обороны Джон Хили, который ушел в отставку в рамках давления на Стармера со стороны кабинета министров. Будет ли он сейчас иметь шанс занять должность, я не знаю. Вторая фигура, более вероятная, — Энди Бернем. Однако для России ничего не меняется в любом случае, все эти люди настроены против нас. Я думаю, политический курс Британии останется тот же. Они опять должны помогать Украине. Не отменит же новый премьер программу, о которой успел заявить перед уходом Стармер, что они якобы наладили выпуск новой ракеты, которую будут поставлять Киеву, — поделился Светов.

По его словам, Бернем является католиком, и это для Великобритании довольно необычно, так как большинство населения придерживается англиканской веры. Как отметил политолог, сложность ситуации заключается в том, что политику придется получить благословение от короля, который возглавляет англиканскую церковь.

Бернем родился в Ливерпуле, а мэром стал в Манчестере и довольно долго занимал этот пост. И депутатом он был до этого в разных уровнях власти. Чтобы стать премьером, он должен был сложить с себя действующие обязанности. Я думаю, что эта операция готовилась. Подумайте, зачем еще мэру, довольно благополучному, бросать это дело и идти в парламент? Только для одной цели — чтобы претендовать на пост лидера партии, а потом идти в премьеры, — заключил Светов.

Ранее Стармер объявил об отставке. Он останется премьер-министром Великобритании до избрания нового лидера. Политик попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии организовать выборы.