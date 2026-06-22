Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:50

Стало известно, как сложатся отношения Британии и РФ после ухода Стармера

Политолог Светов: Британия не изменит политический курс после отставки Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания сохранит свой политический курс после отставки Кира Стармера с поста премьер-министра страны, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, вакантную должность может занять бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

Претендентом на пост премьера Великобритании всегда был бывший министр обороны Джон Хили, который ушел в отставку в рамках давления на Стармера со стороны кабинета министров. Будет ли он сейчас иметь шанс занять должность, я не знаю. Вторая фигура, более вероятная, — Энди Бернем. Однако для России ничего не меняется в любом случае, все эти люди настроены против нас. Я думаю, политический курс Британии останется тот же. Они опять должны помогать Украине. Не отменит же новый премьер программу, о которой успел заявить перед уходом Стармер, что они якобы наладили выпуск новой ракеты, которую будут поставлять Киеву, — поделился Светов.

По его словам, Бернем является католиком, и это для Великобритании довольно необычно, так как большинство населения придерживается англиканской веры. Как отметил политолог, сложность ситуации заключается в том, что политику придется получить благословение от короля, который возглавляет англиканскую церковь.

Бернем родился в Ливерпуле, а мэром стал в Манчестере и довольно долго занимал этот пост. И депутатом он был до этого в разных уровнях власти. Чтобы стать премьером, он должен был сложить с себя действующие обязанности. Я думаю, что эта операция готовилась. Подумайте, зачем еще мэру, довольно благополучному, бросать это дело и идти в парламент? Только для одной цели — чтобы претендовать на пост лидера партии, а потом идти в премьеры, — заключил Светов.

Ранее Стармер объявил об отставке. Он останется премьер-министром Великобритании до избрания нового лидера. Политик попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии организовать выборы.

Мир
Россия
Великобритания
Кир Стармер
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине
В Курганской области произошло смертельное ДТП
«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.