Россиянам рассказали о схеме мошенников со штрафами ГИБДД

Мошенники разработали новую схему обмана, предлагая пользователям проверить штрафы ГИБДД и задолженности за символическую плату в пять рублей, рассказали ТАСС в ИБ-компании F6. Однако на самом деле целью злоумышленников является хищение данных банковских карт и денег.

Эксперты установили, что злоумышленники используют один и тот же метод для обмана пользователей. Сначала людям предлагают ввести свои контактные данные, такие как номер телефона, полное имя и дата рождения. Затем их перенаправляют на сайт, который представляется как «Единая информационная база». Независимо от того, какой запрос делает пользователь, мошеннические сайты утверждают, что обнаружили нарушения и предлагают подписаться на ежемесячные уведомления за символическую плату в пять рублей.

Когда пользователь соглашается на оплату, данные его карты становятся доступны злоумышленникам, и на экране появляется ошибка. Если он введет данные другой карты, они также будут уязвимы для кражи.

Ранее сообщалось, что аферисты начали предлагать строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных на популярных площадках объявлений и в соцсетях. Жертвами схемы чаще становятся дачники, владельцы загородных домов и те, кто планирует ремонт в летний сезон. Продавцы, используя предлоги вроде «ликвидации склада», требуют предоплату, после чего исчезают.