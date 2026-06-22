Стало известно о состоянии пропавшего в Таиланде рэпера

Здоровью пропавшего в Таиланде и накануне найденного рэпера Кисло-Сладкого (настоящее имя — Дархан Жумабек) ничего не угрожает, сообщил друг артиста, режиссер Парасат Ибраев на странице в соцсетях. Он поблагодарил всех, кто переживал, и призвал не распространять спекуляции.

Главное, что Дархан был найден невредимым. Сейчас самое время поделиться радостью, рассказав хорошие новости, а не распространять спекуляции, — написал Ибраев.

Режиссер также посетовал, что во время поисков столкнулся с обвинениями в адрес Жумабека и его команды. Все слухи он назвал необоснованной клеветой.

Ранее сообщалось, что казахстанский рэпер Кисло-Сладкий пропал в Таиланде, и его не могли найти больше месяца. По сведениям источников, в последний раз исполнителя видели на улице в якобы неадекватном состоянии. 27-летний артист прилетел в Паттайю вместе с другом и должен был вылететь в Пхукет на съемки клипов.

До этого выступление рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в столице Дании было отменено в самый последний момент. Около 50 поклонников узнали об этом уже непосредственно у входа в клуб, где напрасно прождали артиста.