PR-менеджер Копейкина не подтвердила биполярное расстройство у артиста

PR-менеджер актера Вячеслава Копейкина Анастасия Миллер в разговоре 360.ru не стала подтверждать информацию о том, что у артиста якобы есть биполярное расстройство. Также она заявила, что не будет опровергать сообщения в СМИ.

У нас комментариев по этому поводу нет. Мы никак ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не будем, — заявила Миллер.

Менеджер актера заявила, что сейчас он работает над совместным проектом с рэпером Баста ( настоящее имя — Василий Вакуленко). Также у Копейкина расписано творческое расписание на два года вперед.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях кадры очередной тренировки в балетном зале и рассказала об успехах в восстановлении после операции на ноге. Она сообщила, что результаты реабилитации удивили не только ее близких, но и врачей.

До этого телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи. Она показала поклонникам окровавленную коленку. Известно, что Бузова получила травму при падении в душе.