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22 июня 2026 в 07:33

Появилась новая информация с поисков пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели обследовали свыше 50 квадратных километров тайги в поисках Усольцевых

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Красноярском крае с 17 по 21 июня спасатели обследовали свыше 50 квадратных километров тайги в поисках пропавшей семьи Усольцевых, сообщили в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель». По данным ведомства, в мероприятиях участвовали четыре человека и две единицы техники. Следы пропавших найти пока не удалось.

С 17 по 21 июня спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения принимали участие в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе. В поисках были задействованы четыре человека и две единицы техники. В течение пяти дней краевые спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности. Несмотря на все принятые меры, пропавшая семья пока не найдена, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете по Красноярскому краю опровергли распространившуюся в Сети информацию о том, что семью Усольцевых похоронили в известняке. В ведомстве отметили, что эти сведения не соответствует действительности. В региональном главке СК РФ уточнили, что приоритетной по-прежнему остается версия о несчастном случае.

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