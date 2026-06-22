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22 июня 2026 в 15:04

Захарова раскрыла истинное отношение Армении к России

Захарова: Армения воспринимает отношения с РФ как инструмент для разворота к ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Ереван воспринимает отношения с Москвой лишь как тактический инструмент для финансового обеспечения переориентации на европейский путь, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. По ее словам, в Армении сложилось устойчивое восприятие сотрудничества с Россией исключительно как источника ресурсов для смены курса.

Складывается устойчивое ощущение, что отношения с Москвой воспринимаются в Ереване как некий «тактический» инструмент — для финансового обеспечения переориентации на европейский путь, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также заявила, что слова Еревана о намерениях развивать отношения с Москвой не соотносятся с шагами армянского правительства. По словам Захаровой, республика однозначно стремится в ЕС.

Прежде пресс-служба делегации ЕС в Армении сообщила, что Еврокомиссия выделила Армении €34 млн (более 2,8 млрд рублей) для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции. Эта финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, который был анонсирован главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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