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22 июня 2026 в 13:22

Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ

Политолог Самонкин: Зеленскому не позволят выбрать переговорщика от ЕС с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят назначить представителя Евросоюза для переговоров с Россией, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал желание украинского политика самостоятельно выбрать посредника для диалога с Москвой. По словам политолога, Киев подчиняется интересам коллективного Запада.

На самом деле Киеву никто не даст руководить парадом переговоров, потому что Украина де-факто с февраля 2014 года не является субъектом международного права. Она является контролируемой страной, которая подчиняется внешнеэкономическим интересам коллективного Запада. Решения внутрикиевского режима, вплоть до назначения чиновников и прокуроров, а также иных лиц, принимают исключительно в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе. Поэтому говорить, что они будут принимать какие-то решения, это курам на смех, — прокомментировал Самонкин.

Он подчеркнул, что Евросоюз разрабатывает собственный переговорный план, не учитывая позиции США и Украины. Однако, по словам политолога, после саммита G7 они так и не смогли договориться, кто именно из членов ЕС будет вести переговоры с Россией, и этот вопрос до сих пор остается нерешенным.

Москва еще раз подчеркнула, что готова к переговорам. Но если ЕС будет дальше открыто публично пугать подготовкой к глобальной войне против РФ, то это еще больше осложнит восстановление российско-европейских отношений. Это выглядит парадоксально. С одной стороны, они говорят, что необходимо создавать собственные переговорные позиции, выдвигать адекватных переговорщиков. С другой стороны, они стремятся поддерживать эфемерную безопасность на Украине, давать им огромное количество оружия, а политики, такие как [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) и [Фридрих] Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru), продолжают истерить о глобальном конфликте, — заключил Самонкин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский избегает визита в Москву для мирных переговоров из-за страха за свое политическое будущее. По его словам, украинский президент уже не раз получал приглашения от российского лидера Владимира Путина, но всегда отказывался.

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