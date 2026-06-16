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16 июня 2026 в 16:36

В ГД раскрыли истинную причину отказа Зеленского от переговоров в Москве

Депутат Колесник: Зеленский отказывается от переговоров в Москве из-за страха

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от визита в Москву для проведения мирных переговоров из-за банального страха за свое политическое будущее, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, политик уже не в первый раз получает подобные приглашения от российского лидера Владимира Путина, но всегда отвечает отказом.

Почему Зеленский отказывается ехать в Москву? Он боится. Трусливый человек прикрывается спинами украинцев. Его не в первый раз приглашают договориться о мирном начинании. Для него окончание конфликта — это смерть. Я думаю, что Зеленский никогда не пойдет на мирные переговоры. Поэтому он никуда ехать не хочет и ставит неприемлемые для нашей страны условия. Ничего другого здесь нет — простая человеческая трусость, — сказал Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для участия в переговорах с Путиным. В качестве альтернативы он предложил провести контакты по урегулированию укракинского конфликта в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.

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