В ГД раскрыли истинную причину отказа Зеленского от переговоров в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от визита в Москву для проведения мирных переговоров из-за банального страха за свое политическое будущее, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, политик уже не в первый раз получает подобные приглашения от российского лидера Владимира Путина, но всегда отвечает отказом.

Почему Зеленский отказывается ехать в Москву? Он боится. Трусливый человек прикрывается спинами украинцев. Его не в первый раз приглашают договориться о мирном начинании. Для него окончание конфликта — это смерть. Я думаю, что Зеленский никогда не пойдет на мирные переговоры. Поэтому он никуда ехать не хочет и ставит неприемлемые для нашей страны условия. Ничего другого здесь нет — простая человеческая трусость, — сказал Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для участия в переговорах с Путиным. В качестве альтернативы он предложил провести контакты по урегулированию укракинского конфликта в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.