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22 июня 2026 в 13:06

«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут использовать метеозонды с БПЛА для атак вглубь РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины могут использовать метеозонды в связке с беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов вглубь российской территории, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова президента европейской страны Владимира Зеленского, который анонсировал атаки на расстоянии 3 тыс. километров от украинской границы. По словам Кнутова, Киев отрабатывал варианты с применением ракет «Фламинго» и воздушных шаров.

Как ВСУ могут наносить удары вглубь РФ? Они отрабатывали вариант атак с помощью ракет «Фламинго» и воздушных шаров. Это устройство с тросом, к которому привязан дрон Hornet. Также ВСУ могут применять метеозонды, к которым крепится БПЛА. Они летят на расстояние до 3 тыс. километров и на высоте 20 километров. Это делает их практически невидимыми для радиолокационных станций. Подобные способы использовали американцы для радиотехнической разведки на территории СССР. Мы потом научились сбивать такие цели. Я думаю, что на Украине позаимствовали идею у США. Метеозонды могут достать ЗРК С-300 и С-400, — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. По его словам, трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

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