Трейдеров заподозрили в сговоре для завышения цен на топливо

Трейдеров заподозрили в сговоре для завышения цен на топливо ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за сговора на бирже

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в координации действий на биржевых торгах. Регулятор усматривает признаки антиконкурентного соглашения, направленного на систематическое извлечение сверхдоходов за счет перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

Служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, — говорится в сообщении.

Параллельно антимонопольный орган дал указание своим территориальным подразделениям ужесточить мониторинг реализации горючего для сельхозпроизводителей. Региональные управления проверят соблюдение конкурентного законодательства при отгрузках топлива, осуществляемых с нефтебаз, хранилищ и автозаправочных станций.

Ранее ОАО «Российские железные дороги» создало специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов. Его основная задача — следить за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки.