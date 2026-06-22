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22 июня 2026 в 14:14

Трейдеров заподозрили в сговоре для завышения цен на топливо

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за сговора на бирже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в координации действий на биржевых торгах. Регулятор усматривает признаки антиконкурентного соглашения, направленного на систематическое извлечение сверхдоходов за счет перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

Служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, — говорится в сообщении.

Параллельно антимонопольный орган дал указание своим территориальным подразделениям ужесточить мониторинг реализации горючего для сельхозпроизводителей. Региональные управления проверят соблюдение конкурентного законодательства при отгрузках топлива, осуществляемых с нефтебаз, хранилищ и автозаправочных станций.

Ранее ОАО «Российские железные дороги» создало специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов. Его основная задача — следить за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки.

Экономика
ФАС
нефть
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биржи
нефтепродукты
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