Товарные трейдеры лишились миллиардов долларов в первые дни войны в Иране

Крупные сырьевые трейдеры понесли многомиллиардные убытки в начале войны на Ближнем Востоке, передает Financial Times. По данным аналитиков, это произошло из-за резкого роста цен на энергоносители.

Несмотря на то, что трейдинговые компании по традиции извлекают выгоду из высокой волатильности, в этот раз многие участники рынка сделали ставку на снижение цен. Однако после начала войны котировки нефти лишь резко увеличились. По словам эксперта Александера Франке, обстановка оказалась неожиданностью для большинства игроков на рынке.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.