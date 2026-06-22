В Европарламенте разгорелся скандал из-за расистских выпадов

Руководство либеральной фракции Европарламента Renew Europe инициировало процедуру наказания двух депутатов от группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) в связи с их оскорбительными комментариями в адрес коллеги иракского происхождения Абир Аль-Сахлани, сообщает Politico. Поводом стали высказывания, прозвучавшие после голосования по ужесточению правил депортации мигрантов, которые сама Аль-Сахлани расценила как расистские.

Инцидент получил развитие после того, как в ходе обсуждения законодательной инициативы Аль-Сахлани отметила, что ранее не сталкивалась с подобным уровнем дискомфорта в стенах парламента. Вскоре финский член ECR Себастьян Тюнккюнен разместил в сети видеозапись ее речи, сопроводив ее фразой «cry more» («поплачь еще»), а датский коллега Кристоффер Сторм написал, что ей следует «вернуться домой».

В ответ на это Аль-Сахлани заявила изданию, что последнее заявление носит расистский характер. Сторм категорически отверг подобные обвинения, подчеркнув, что не намерен мириться с ярлыком расиста и расценивает эти претензии как клеветнические.

Тем временем глава Renew Europe Валери Айе направила письмо председателю ЕП Роберте Метсоле, в котором выразила растущую тревогу в связи с возможным формированием климата безнаказанности при отсутствии реакции на подобные проявления расизма. Как следует из документа, фракция настаивает на дисциплинарных мерах в отношении обоих парламентариев.

Ранее стало известно, что крайне правую фракцию «Европа суверенных наций» (ЕСН), в которую входит немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), могут объявить вне закона из-за несоблюдения ценностей Евросоюза. 27 мая орган по европейским политическим партиям и политическим фондам (APPF) запустил процедуру, которая способна лишить ЕСН статуса политической партии и соответствующего финансирования.