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22 июня 2026 в 14:26

Галлюцинации заставили школьника выпрыгнуть с окна многоэтажки

«МК»: 16-летний подросток выпал из окна после употребления наркотиков

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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16-летний подросток попал в больницу после падения с 7-го этажа в Москве, сообщает «Московский комсомолец». Несчастный случай произошел в понедельник, 22 июня, на северо-востоке города. Отмечается, что накануне юноша вместе с другом попробовал галлюциногенные грибы.

Издание сообщает, что из-за употребления запрещенных веществ у подростка возникло спутанное сознание и галлюцинации. В результате он ошибочно принял окно за дверь и выпал.

У пострадавшего диагностированы множественные травмы. В настоящее время школьник находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

До этого сообщалось, что две десятилетние девочки выпали из окна квартиры на втором этаже в Осташкове Тверской области, сообщает региональная прокуратура. Пострадавших экстренно доставили в больницу. Инцидент произошел вечером 20 июня.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Нижегородской области Валерий Тарасов заявил, что скрытность, смена круга общения и проблемы на учебе могут быть сигналом употребления наркотиков. Он отметил, что термин «наркотик» включает алкоголь, табак и токсические соединения.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

Москва
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