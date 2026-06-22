«Будем делать, пока стоим на ногах»: ветеран ВОВ предположил исход СВО Ветеран ВОВ Имчук выразил уверенность, что Россия победит в СВО

Россия одержит победу в специальной военной операции, заявил ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, выступая в рамках акции «Сад памяти», которая была проведена в День памяти и скорби у Музея Победы на Поклонной горе. По его словам, РФ тысячу лет не знала поражений, поэтому войска разобьют противника в пух и прах, передает ТАСС.

Здесь, в России, мы делаем свою работу и будем делать, пока стоим на ногах. А там (на Украине. — NEWS.ru) это дело упустили, и молодые люди не понимают, за кого они воюют, — отметил Имчук.

До этого президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине когда-то завершатся. По его словам, СВО закончится при достижении Россией поставленных перед собой целей.

Ранее сообщалось, что украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По данным источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что уже совсем скоро грядет главная битва за Донбасс. Как пишут авторы, после освобождения Константиновки главной задачей российской армии станет взятие Славянска и Краматорска. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.