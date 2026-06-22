Военкоры предрекли судьбоносную битву за Донбасс «РВ»: после освобождения Константиновки грядет главная битва за Донбасс

Совсем скоро грядет главная битва за Донбасс, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Как пишут авторы, после освобождения Константиновки главной задачей российской армии станет взятие Славянска и Краматорска. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

В публикации говорится, что потеря Украиной этой агломерации поставит точку в освобождении Донецкой Народной Республики и всего Донбасса. По данным военкоров, российские подразделения приблизились к окраинам Славянска на расстояние около 10 километров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие под контроль Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на Доброполье. По его словам, расположенное примерно в 30 километрах к северу от Красноармейска Доброполье остается важным логистическим узлом, который по-прежнему используется украинскими войсками. МО РФ не комментировало данную информацию.

Пушилин также подтвердил, что российские подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянской-Краматорской агломерации. По его словам, ВС РФ удалось установить огневой контроль над значительной частью агломерации. МО РФ не комментировало данную информацию.