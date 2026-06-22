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22 июня 2026 в 13:51

В Кремле ответили,как Путин хранит память о своем отце-участнике войны

Песков: у Путина в кабинете висит портрет отца-участника войны

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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У президента России Владимира Путина в кабинете висит портрет отца, который участвовал в Великой Отечественной войне, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что глава государства с особым трепетом относится к памяти о нем.

Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. И, естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент тоже вспоминает своего отца, — прокомментировал Песков.

Отец нынешнего президента России Владимир Спиридонович Путин в начале Великой Отечественной войны добровольно пошел на фронт, несмотря на возможность получить бронь. Он участвовал в боях и был тяжело ранен на Невском пятачке.

В важные даты российский президент делится семейными воспоминаниями о трудных военных годах, включая трагическую смерть брата во время блокады. Каждый год в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Путин посещает Невский пятачок и возлагает цветы к Рубежному камню.

Ранее сообщалось, что Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Церемония прошла в Александровском саду.

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