«Ведется напряженная работа»: Песков об обеспечении Крыма топливом

Ведется напряженная работа, чтобы минимизировать последствия от действий ВСУ и наладить обеспечение населения топливом в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что власти республики постоянно информируют население.

Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение населения топливом, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка. Кроме того, ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой политики в отрасли.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будут обеспечиваться только государственные службы.