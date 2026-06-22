Египет, Иран: какие еще сборные могут сенсационно выйти в плей-офф ЧМ-2026

Омар Мармуш из Египта и Финн Сурман из Новой Зеландии, матч сборной Новой Зеландии по футболу (All Whites) против Египта

В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. Некоторые сборные продолжают сильно удивлять болельщиков и претендуют на выход в плей-офф. Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира и возглавил группу G. Почему африканские сборные стали открытием турнира, какие шансы у Ирана выйти из группы — в материале NEWS.ru.

Как Египет одержал первую победу в истории ЧМ-2026

В ночь на 22 июня Египет встречался с Новой Зеландией. После первого тура обе команды имели по одному очку. В начале матча лучше смотрелись футболисты Новой Зеландии: защитник Финн Серман открыл счет уже на 15-й минуте.

Во втором тайме египтяне смогли перевернуть ход встречи. С 58-й по 67-ю минуты африканская сборная забила дважды. Сначала Мостафа Зико сравнял счет, затем лидер и капитан сборной Египта Мохаммед Салах забил второй мяч. Окончательный счет матча установил нападающий Трезеге — 3:1. Главным героями встречи стали Салах и Зико — оба набрали 1+1 по системе «гол + пас». Египет одержал свою первую победу в истории чемпионатов мира.

«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Это огромное достижение для всех игроков, для всего персонала, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в команде, войти в историю и пройти квалификацию — и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днем, наслаждаться завтрашним днем, а затем сосредоточиться на следующей игре», — сказал Салах после матча.

Мохаммед Салах (10) из Египта празднует свой гол с товарищем по команде Мостафой Зико (11) во втором тайме матча группового этапа чемпионата мира по футболу Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий стал самым возрастным автором гола Египта на чемпионатах мира за всю историю. Салах отличился в возрасте 34 лет и семи дней. Теперь у Египта есть отличные шансы выйти в плей-офф ЧМ-2026. Сейчас сборная лидирует в группе G. Для выхода из группы Египет устроит даже минимальное поражение от Ирана. Согласно регламенту турнира, восемь лучших сборных выйдут в 1/16 финала с третьих мест в своих группах. Египет уже не опустится ниже этой позиции. Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил в беседе с NEWS.ru, что игра африканской сборной очень зависит от Салаха.

«В матче с Новой Зеландией он забил и отдал. Команда смотрится, побеждает. В „Ливерпуле“ этот сезон Салах практически провалил, а перед этим разрывал. Раз на раз не приходится. Тем более у него такой возраст, его лебединая песня, может быть, он выдаст на этом ЧМ свой максимум и выведет Египет в четвертьфинал или полуфинал», — сказал Масалитин.

Как Кабо-Верде снова отобрало очки у фаворита

Главным героем первого матча Кабо-Верде в истории чемпионатов мира стал 40-летний голкипер Возинья. Испанцы так и не смогли забить вратарю — ничья (0:0). После этого исторического для Кабо-Верде матча количество подписчиков Возиньи в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выросло в 700 раз — с 20 тысяч до 14 миллионов.

Мать голкипера смогла прилететь в США на матч против Уругвая. На 21-й минуте Кабо-Верде забило свой первый мяч в истории чемпионатов мира. Его автором стал полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. Футболист точно пробил дальним ударом со штрафного.

Агустин Каноббио во время матча между Уругваем и Кабо-Верде в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Danilo Fernandes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако до конца первого тайма Уругвай сумел не просто отыграться, но и выйти вперед — отличились Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио. Во второй половине встречи Элио Варела сравнял счет после ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры — 2:2. Возинья ни разу не спас свои ворота, но Кабо-Верде снова отобрало очки у фаворита матча.

Дебютант чемпионата мира претендует на выход в плей-офф. На данный момент у Уругвая и Кабо-Верде по два очка. В последнем туре африканская сборная сыграет против Саудовской Аравии, и победитель этой встречи с большой долей вероятности сыграет в 1/16 финала.

Как ДР Конго остановила Португалию и расстроила Роналду

Еще одним сюрпризом ЧМ-2026 стала Демократическая Республика Конго. Африканская команда сыграла вничью 1:1 со сборной Португалии, хотя европейцы забили быстрый гол на пятой минуте. Нападающий Йоан Висса из «Ньюкасла» сравнял счет в концовке первого тайма. Роналду стал худшим игроком встречи.

ДР Конго предстоят матчи против Колумбии и Узбекистана. Для выхода в плей-офф им нужно побеждать кого-то из них. Более высокие шансы обыграть Узбекистан.

В ЧМ-2026 участвуют десять африканских стран: Марокко, Сенегал, Египет, Кот-д'Ивуар, Южная Африка, ДР Конго, Тунис, Алжир, Гана и Кабо-Верде. В первом круге группового этапа уступили только Тунис, Алжир и ЮАР. Во втором туре Кот-д'Ивуар уступил 1:2 крепкой сборной Германии.

Африканские сборные здорово выступают на ЧМ-2026, потому что они прибавили в тактике и технике, заявил NEWS.ru Масалитин. По его словам, эти команды больше не являются слабыми.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 — Франция против Сенегала Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Удивили африканские сборные. Они прибавили и в тактике, и в технике. С ними уже просто не поиграешь — нужно будет прилагать максимум усилий. Кот-д'Ивуар приятно удивил, в концовке с Германией не повезло. Очень хорошо выступают — ничего не боятся, играют в свою игру», — сказал Масалитин.

Еще до старта ЧМ-2026 экс-нападающий итальянской «Фоджи» и сборной России Игорь Колыванов призвал ждать сюрприза от африканских сборных. Он напомнил, что на прошлом мундиале в Катаре в полуфинале играли марокканцы.

«Всегда могут удивить африканские команды, у них очень хорошая физическая подготовка. Там уже работают европейские специалисты», — сказал Колыванов NEWS.ru.

Как США мешают Ирану на ЧМ-2026

В первых двух матчах ЧМ-2026 Иран дважды сыграл вничью. Сначала их соперником стала Новая Зеландия — 2:2. Спасительный мяч забил форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби.

Во втором туре группы G Иран встречался с Бельгией. Главным героем матча стал вратарь Алиреза Бейранванд из тебризского «Трактора». Иранский голкипер отразил семь ударов по своим воротам. Итоговый счет — 0:0. Сейчас Иран занимает второе место в группе с двумя очками.

Команда Амира Геленои претендует на выход в плей-офф, несмотря на все ограничения со стороны США. Из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном долгое время оставался открытым вопрос выдачи виз футболистам и членам делегации. Игроки получили их лишь за 10 дней до начала турнира, но с условием въезда на территорию США только в день матча и отлета сразу после игры. База иранцев находится в Мексике, но все встречи группового этапа подопечные Амира Галенои проводят в Соединенных Штатах.

Томас Менье и Мохаммед Мохеби борются за мяч во время футбольного матча между сборными Бельгии и Ирана Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы отказали в разрешении на въезд 15 членам делегации, включая руководителей и представителей административно-технического персонала команды. 9 июня ФИФА отменила выделенную квоту на билеты для иранских болельщиков на три матча группового этапа. Каждая из 48 национальных федераций — участниц турнира имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах, что составляет несколько тысяч мест на каждую игру. Однако за несколько дней до старта чемпионата мира в Федерации футбола Ирана заявили, что не могут предоставить билеты своим болельщикам.

Перед матчем с Бельгией Галенои пожаловался на то, что ФИФА не дала возможность иранцам заранее прилететь на игру в Лос-Анджелес. Тренер назвал несправедливыми действующие в отношении команды ограничения. Также Галенои заявил, что ФИФА обещала его команде организовать рейс из Мексики, но не сделала этого.

США могут использовать ЧМ-2026 для давления на Иран, заявил NEWS.ru иранский журналист-международник Хаял Муаззин. По его словам, действия американского правительства уже серьезно подорвали имидж Вашингтона в глазах мирового сообщества, что делает вероятность новых провокаций весьма высокой.

«Нельзя исключать попыток новых провокаций и в отношении иранской сборной по футболу на чемпионате мира. Сейчас можно наблюдать, как среди зрителей отдельные сторонники изгнанного наследного принца Ирана Резы Пехлеви, связанные с кругами, поддерживающими США и сионистский режим, предпринимают действия откровенно провокационного характера. Учитывая политическую напряженность вокруг Исламской Республики, чемпионат мира может использоваться как инструмент информационного и политического давления. Поэтому любые подобные инциденты требуют особого внимания со стороны организаторов турнира и международных спортивных структур», — пояснил Муаззин.

Леандро Троссард, Алексис Салемакерс и Мохаммед Мохеби из Ирана борются за мяч во время футбольного матча между сборными Бельгии и Ирана Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последнем туре группового этапа Иран сыграет с Египтом. Для первого исторического выхода в плей-офф команде Галенои нужно побеждать. Однако есть вероятность, что Иран может устроить ничья, и тогда сборная пройдет в 1/16 финала с третьего места в группе.

Как Кюрасао набрало исторические очки на ЧМ-2026

После разгромного поражения от Германии со счетом 1:7 сборная Кюрасао набрала первые очки в истории чемпионатов мира. Команда 78-летнего Дика Адвоката сыграла нулевую ничью с Эквадором. Главным героем встречи стал 37-летний вратарь Элой Рум. Он сделал 15 сейвов, что является рекордом чемпионатов мира.

Масалитин связал успех Кюрасао с Адвокатом. По его мнению, тренер привил команде стиль, подобрал под него футболистов. Для исторического выхода в плей-офф в заключительном туре группы E Кюрасао нужно совершить чудо и обыграть крепкую сборную Кот-д'Ивуара.

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