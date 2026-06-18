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18 июня 2026 в 15:11

Иранский журналист предрек возможные провокации на ЧМ-2026 со стороны США

Журналист Муаззин: США могут использовать ЧМ по футболу для давления на Иран

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты могут использовать чемпионат мира по футболу для давления на Иран, заявил NEWS.ru иранский журналист-международник Хаял Муаззин. По его словам, действия американского правительства уже серьезно подорвали имидж Вашингтона в глазах мирового сообщества, что делает вероятность новых провокаций весьма высокой.

После ряда событий США серьезно подорвали свой имидж в глазах значительной части мирового сообщества. Поэтому нельзя исключать попыток новых провокаций и в отношении иранской сборной по футболу на чемпионате мира. Сейчас можно наблюдать, как среди зрителей отдельные сторонники изгнанного наследного принца Ирана Резы Пехлеви, связанные с кругами, поддерживающими США и сионистский режим, предпринимают действия откровенно провокационного характера. Учитывая политическую напряженность вокруг Исламской Республики, чемпионат мира может использоваться как инструмент информационного и политического давления. Поэтому любые подобные инциденты требуют особого внимания со стороны организаторов турнира и международных спортивных структур, — пояснил Муаззин.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что сборная Ирана по футболу не должна столкнуться с провокациями на чемпионате мира 2026 года. По его словам, основной причиной является отсутствие национальной команды Израиля на мундиале.

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