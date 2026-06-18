Сборная Ирана по футболу не должна столкнуться с провокациями на чемпионате мира 2026 года, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, основной причиной является отсутствие национальной команды Израиля на мундиале.

Иран сейчас участвует в чемпионате мира по футболу. Сборная приехала укомплектованная, нет никаких политических провокаций или иных форм дискриминации. Можно сказать, это заслуга Штатов и [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Вообще, появление иранской команды на мундиале — это хороший знак. То, что Израиль там не выступает и не отобрался на турнир, также является плюсом, потому что в противном случае могли бы возникнуть гражданские и политические склоки, что ударило бы по месту проведения чемпионата, то есть по США. Группы построены таким образом, что там нет команд, имеющих между собой межнациональные конфликты, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что вокруг церемонии открытия чемпионата мира по футболу возникли споры, связанные с возможным выступлением двойников вместо певицы Шакиры. Тем не менее, по словам политолога, сам турнир проходит без значительных инцидентов и в целом спокойно.

Иранская сборная пока, к сожалению, имеет одно очко, но у них впереди еще два матча. Если они не отберутся, то мирно покинут территорию США и вернутся домой. Если же отберутся, то начнут путешествовать по другим локациям. Если бы Израиль попал на этот мундиаль, мне кажется, Иран бы просто отселили куда-нибудь, чтобы ни спортсмены, ни болельщики не пересекались. Одни играли бы в Штатах, другие — где-нибудь в Торонто. Это еще раз показывает, что экономические проблемы можно стабилизировать такими серьезными спортивными мероприятиями, — резюмировал Самонкин.

Ранее иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби выразил недовольство условиями, в которых его национальная сборная участвует в чемпионате мира. Он отметил, что игроки страдают из-за частых перелетов и смены часовых поясов, так как спортсмены из Ирана могут быть в США только в дни матчей.