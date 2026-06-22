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22 июня 2026 в 21:59

В Канаде мужчина расстрелял посетителей синагоги

CBC: три человека ранены в результате нападения на синагогу в Монреале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В столице Канады Монреале в результате нападения мужчины с винтовкой на синагогу ранены минимум три человека, передает телеканал CBC. Инцидент произошел вечером 22 июня в районе Кот-де-Неж на бульваре Декабри.

Мужчина в камуфляже открыл огонь, раздалось более 30 выстрелов, как сообщают свидетели. Прибывшие на место полицейские попытались задержать нападавшего, но тот начал стрелять в сотрудников правоохранительных органов.

В результате серьезно пострадали двое полицейских и один гражданский. Предварительно, стрелок был ликвидирован ответным огнем. Власти заявили, что оперативные действия продолжаются и жителям данной зоны рекомендуется избегать посещения. Также предполагается, что у подозреваемого мог присутствовать сообщник.

Ранее на свадьбе в турецкой провинции Денизли 15-летний подросток попытался произвести традиционный выстрел в воздух, но дробь срикошетила от земли и ранила 11 человек. Инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль.

До этого в Петрозаводске 38-летний мужчина открыл огонь по прохожим из дробовика из окна на четвертом этаже дома. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали со множественными огнестрельными ранениями. Стрелка задержали и отправили на допрос.

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