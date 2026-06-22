Раскрыты детали переговоров России и Ирана по меморандуму с США Россия и Иран обсудили мир в Ливане и необходимость соблюдения соглашения с США

Представители России и Ирана обсудили в Москве меморандум с США о прекращении военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Российская сторона подчеркнула важность строгого соблюдения и добросовестного выполнения достигнутых договоренностей, что должно способствовать общей стабилизации обстановки в регионе Персидского залива и Ближнего Востока.

Кроме того, участники дискуссии сосредоточились на необходимости придания устойчивого и долгосрочного характера режиму прекращения огня на границе Ливана и Израиля. Это, по мнению сторон, требует отказа от провокационных действий и создания условий для политико-дипломатического урегулирования согласно резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Подчеркнута необходимость скорейшего вывода израильских военных с территории Ливана. Подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны, — уточнили в МИД.

Ранее американские СМИ писали, что экспорт иранской сырой нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с момента начала конфликта после снятия блокады со стороны США. Согласно данным отслеживания морских судов, в район одновременно вошли сразу три крупных супертанкера — Elva, Virgo и Vigor. В общей сложности суда перевозят около 6 млн баррелей углеводородов.