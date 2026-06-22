Ракетная атака на Воронеж 22 июня: что известно сейчас, сколько погибло

Ракетная атака на Воронеж 22 июня: что известно сейчас, сколько погибло

Ракетная атака на Воронеж сегодня, 22 июня 2026 года, привел к тяжелым потерям, сообщил губернатор Александр Гусев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно к этому часу, сколько человек погибло, каковы последствия?

Что известно сейчас о ракетной атаке на Воронеж 22 июня

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — сообщил глава Воронежской области Гусев.

По его словам, наибольшее повреждение получило «промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар». Открытое горение на объекте ликвидировали в 16:30, сейчас пожар потушен, но работы по разбору продолжаются, сообщил губернатор.

10 многоквартирных домов получили повреждения при падении обломков, в частном секторе пострадали шесть домовладений, по последним сведениям, поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей, добавил Гусев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — подчеркнул глава региона.

Гусев уточнил, что большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и осталась невредима, «несмотря на значительные повреждения здания».

«Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — заключил губернатор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали Воронеж сегодня, 22 июня

Сегодня, 22 июня, около 12:39 Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Примерно за час до этого в регионе объявили ракетную опасность, губернатор призвал жителей немедленно укрыться в безопасных помещениях.

Telegram-канал Baza считает, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow. По версии Telegram-канала AMK Mapping, ракеты запустили украинские бомбардировщики Су-24М из воздушного пространства над Сумской областью.

Доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ могли нанести удар по Воронежу с использованием ракет «Фламинго».

«[ВСУ] могли запустить [по Воронежу] и беспилотники оперативного радиуса действия, и ракеты FP-5, так называемые „Фламинго“. Это могли быть дроны „Лютый“», — прокомментировал Сивков.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук не исключил, что Воронеж мог пострадать от БПЛА западной сборки. Он предположил, что ВСУ организовали атаку с территории Украины.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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