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22 июня 2026 в 11:06

Раскрыты последствия атаки дронов ВСУ на Горловку

Водитель МЧС и житель Кузбасса пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Водитель МЧС пострадал в результате атаки украинского дрона на пожарную автоцистерну в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил региональный главк МЧС России в МАКСе. Мужчину доставили в больницу, он находится под наблюдением врачей. Также мэр города Иван Приходько рассказал в Telegram-канале, что в результате удара БПЛА при выполнении профдолга был ранен житель Кузбасса.

Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель, техника сгорела. На штабном автомобиле сотрудника МЧС России оперативно доставили в больницу. Сейчас он находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, — уточнили в ведомстве.

Ранее штаб обороны ДНР сообщил, что украинские войска разместили три тяжелых беспилотных летательных аппарата типа «Баба-яга» на крыше одного из жилых домов в центре Донецка для нанесения ударов по мирному населению. Беспилотники были спрятаны под прикрытием ночного массированного налета для последующей активации в дневное время.

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