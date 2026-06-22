Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 19:24

«Вся в дырочках»: появились подробности атаки ВСУ на автобус в Горловке

ТАСС: в атакованном ВСУ автобусе в Горловке было много пассажиров

Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик — около 16:30 мск, сообщил ТАСС директор транспортного предприятия Владимир Миронов. Он добавил, что водитель автобуса марки «ПАЗ» не пострадал.

Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. ПАЗ не сильно вместительный, а в час пик все-таки загружается. Водитель не пострадал, попало в заднюю часть автобуса, там повреждения внешне почти не видно — стекло в двери разбито, в «Пазике» в задней двери, и обшивка сверху потолка вся в дырочках. Видно дрон или что-то такое, — рассказал Миронов.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Регионы
Горловка
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьям погибших при ударе ВСУ в Воронеже выплатят компенсации
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронеж
Священник УПЦ попался в руки сотрудникам ТЦК
«Крайне тяжелые потери»: стало известно, сколько человек погибло в Воронеже
Два человека пострадали при падении лифта
«Вся в дырочках»: появились подробности атаки ВСУ на автобус в Горловке
Полсотни авто были повреждены при атаке ВСУ в российском городе
Стали известны последствия жесткой атаки ВСУ по авто в Белгородской области
Инцидент с севшим в Махачкале авиарейсом взяли на контроль
Финляндия похвасталась успехом в согласовании плана переговоров с Россией
Сантехники вернули хозяйке кольцо, смытое в унитаз 10 лет назад
В Европарламенте уличили Запад в страхе перед Москвой
Польские фермеры пошли на отчаянные меры ради переговоров с властями
Кабмин Чехии разозлил президента, лишив его важного права
Покупателям авто из Казахстана пришли «квитанции» с семизначными цифрами
Текстиль как фон для жизни: когда детали важнее акцентов
«Космическая наглость»: в Польше все громче звучит недовольство Зеленским
В Севастополе изменили формат выпускных для школьников
Раскрыто, какие возможности для РФ откроет освобождение Константиновки
Украинский чиновник своровал $13 тысяч, выделенные на протезы
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.