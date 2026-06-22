«Вся в дырочках»: появились подробности атаки ВСУ на автобус в Горловке

«Вся в дырочках»: появились подробности атаки ВСУ на автобус в Горловке ТАСС: в атакованном ВСУ автобусе в Горловке было много пассажиров

Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик — около 16:30 мск, сообщил ТАСС директор транспортного предприятия Владимир Миронов. Он добавил, что водитель автобуса марки «ПАЗ» не пострадал.

Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. ПАЗ не сильно вместительный, а в час пик все-таки загружается. Водитель не пострадал, попало в заднюю часть автобуса, там повреждения внешне почти не видно — стекло в двери разбито, в «Пазике» в задней двери, и обшивка сверху потолка вся в дырочках. Видно дрон или что-то такое, — рассказал Миронов.

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