Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу Месси обошел Клозе после того, как побил рекорд по голам в истории ЧМ

Гол в матче второго тура группового этапа против Австрии позволил нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси стать абсолютным рекордсменом чемпионатов мира. Забитый мяч стал для него 17-м на мировых первенствах.

По количеству голов аргентинец обошел немецкого форварда Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года с 16 забитыми мячами. На втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу находится бразилец Роналдо, а на третьем — нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

Ранее нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал Месси безумцем после его рекорда на чемпионате мира. Аргентинец повторил достижение Клозе по количеству голов на мировых первенствах. Исторический рекорд Месси установил в матче группового этапа турнира против сборной Алжира.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой предсказал, что Месси возглавит список лучших бомбардиров чемпионатов мира. Спортсмен назвал аргентинца самым гениальным футболистом в истории.