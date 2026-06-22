«Разложить взрывные устройства»: агент Киева назвал цель сорванного теракта Агент Киева признался, что должен был подорвать ж/д цистерны в Подмосковье

Один из мужчин, задержанных за подготовку теракта на железной дороге в Подмосковье, рассказал, что должен был устроить подрыв при прохождении цистерн с топливом, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Известно, что он действовал по указке украинских спецслужб.

По заданию спецслужб Украины должен был разложить взрывные устройства на этом участке дороги и подорвать во время прохождения цистерн с топливом, — признался мужчина.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Мужчины изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва состава.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров.

Также сообщалось, что спецслужбы Украины активно пытались вовлечь российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны России, участвующих в специальной военной операции. В ФСБ подчеркнули, что для этого использовался мессенджер Telegram.