Россия обратилась в ВТО из-за спора с ЕС по вопросу углеродного механизма

Россия подала запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о создании третейской группы для разрешения спора с Евросоюзом по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ. Ведомство настаивает на дискриминационном характере этого инструмента.

РФ считает, что ПКУМ — дискриминационный инструмент, который ЕС использует для неправомерного ограничения доступа на свой рынок для конкурентной импортной продукции. Кроме того, ПКУМ представляет собой пример злоупотреблений ЕС «зеленой повесткой» для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС, — подчеркнули в министерстве.

Ранее Брюссель заявлял о намерении смягчить механизм и его возможные негативные последствия для иностранных производителей. Однако, по оценке российской стороны, принятые в конце 2025 — начале 2026 года акты не только не устранили нарушений международных обязательств, но и по ряду аспектов усилили конфликт между регулированием ЕС и правом ВТО.

В МЭР отмечают, что ПКУМ нарушает базовые правила ГАТТ, включая режим наибольшего благоприятствования, запрет на количественные ограничения импорта и принцип транспарентности. Особое внимание в министерстве обратили на механизм предоставления бесплатных квот на выбросы отдельным отраслям ЕС.

Ранее сообщалось, что вопрос ограничения углеродных выбросов стал главным препятствием на переговорах между Евросоюзом и Великобританией. Стороны пытаются согласовать параметры взаимной привязки национальных программ по сокращению выбросов к встрече лидеров на саммите в конце 2026 года.