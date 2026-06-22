Раскрыто, какие возможности для РФ откроет освобождение Константиновки

Освобождение Константиновки, в районе которой украинские солдаты находятся в полном окружении, откроет российской армии дорогу к Дружковке, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Также, по его словам, бойцы Вооруженных сил РФ вплотную подходят к селу Торское в Краматорском районе.

Сейчас наши военнослужащие занимаются зачисткой разрозненных отрядов украинских военных [в районе Константиновки]. Смотреть жалко на это зрелище. Эти бойцы уже длительное время остаются без снабжения, но многие из них боятся сдаваться в плен, что оказывается роковым решением. Если мы говорим о перспективах после освобождения Константиновки, то это, скорее всего, Дружковское направление, поскольку наши военнослужащие развивают успех юго-западнее от Дружковки. Это населенный пункт Софиевка. Мы подходим вплотную к Торскому и также с Константиновки уже движемся в направлении Алексеево-Дружковки, — сказал Марочко.

Военэксперт отметил, что на северных окраинах Дружковки еще присутствуют украинские солдаты. По его словам, командование ВСУ пытается всячески разблокировать силы, которые попали в окружение, но эти попытки безуспешны.

Потери [ВСУ] действительно увеличиваются. Я фиксирую уже на протяжении пяти недель подряд стойкую динамику к увеличению санитарных и безвозвратных потерь в рядах украинской армии. Это как раз один из факторов, связанный с Константиновкой, куда бездумно бросают все новые и новые силы, — резюмировал Марочко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продолжают вести активные наступательные действия в Константиновке. По его словам, в ходе успешного продвижения в городской застройке российские подразделения смогли существенно улучшить свои тактические позиции в самом центре города.