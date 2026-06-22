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22 июня 2026 в 19:14

Инцидент с севшим в Махачкале авиарейсом взяли на контроль

Прокуратура взяла на контроль инцидент с севшим в Махачкале авиарейсом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Южная транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров рейса Гюмри — Москва, который вынужденно сел в аэропорту Махачкалы, сообщило ведомство в Telegram-канале. Посадку осуществили по техническим причинам.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Махачкала. Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Гюмри — Москва, было вынуждено совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Махачкала по техническим причинам, — уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила, что рейс DP-856 по маршруту Гюмри — Москва вылетел из Махачкалы в 16:39 мск. Как уточнили представители перевозчика, для выполнения полета был задействован резервный самолет.

До этого пассажирский самолет, следовавший рейсом из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги во время полета и начал снижение. Согласно данными Flightradar, Boeing 737 вылетел из Гюмри в 11:24 мск. Менее чем через час после взлета, находясь в воздушном пространстве над Дагестаном, лайнер передал сигнал general emergency.

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