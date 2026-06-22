Польские фермеры пошли на отчаянные меры ради переговоров с властями Польские фермеры заблокировали автотрассу и потребовали переговоров с властями

Польские фермеры заблокировали автомагистраль S3 у развязки Грифино, требуя переговоров с правительством, сообщает издание Portalspozywczy. Протестующие перекрыли тракторами проезжую часть в обоих направлениях — в сторону Щецина и Гожува Великопольского, полиция перенаправляет транспорт на объездные маршруты.

Аграрии требуют от властей решений по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства и намерены продолжать акцию до 2 сентября, говорится в материале. Сельскохозяйственные организации планировали этот протест на протяжении нескольких недель, однако власти Грифино не давали согласия, указывая на неудобства для водителей.

Дело прошло через суды различных инстанций, и несколько дней назад апелляционный суд Щецина постановил, что право на собрания не может быть ограничено. Это обстоятельство и позволило провести блокировку, пояснили в издании.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на фермеров в деревне Горон-Намайе на северо-западе Нигерии. Еще пять человек получили ранения. Атака произошла в округе Марадун во время посевной кампании.