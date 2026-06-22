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22 июня 2026 в 19:02

Покупателям авто из Казахстана пришли «квитанции» с семизначными цифрами

Купившим авто из Казахстана начали выставлять доплаты до 4 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россиянам, купившим автомобили в Казахстане, начали выставлять доплаты к утильсбору в размере от 1 до 4 млн рублей, сообщает Telegarm-канал Mash. Причина — введение компенсационной формулы, которая учитывает не только сам утильсбор, но и разницу в налогах и пошлинах.

Под новые начисления попали машины Kia, Skoda, Chevrolet и Hyundai, ввезенные в Россию в период с апреля 2024 по октябрь 2025 года. Как сообщает источник, при ввозе владельцы уже платили утильсбор: в среднем около 300 тыс. рублей за автомобиль с двигателем до двух литров, после чего получали электронные ПТС и ставили машины на учет.

По данным канала, в последние полгода тысячи автовладельцев получили уведомления от ФТС с требованием доплатить. В материале сказано, что суммы с учетом индексации и пеней доходят до нескольких миллионов рублей. В одном из случаев владелец Kia Sorento, заплативший 844 тыс. рублей утильсбора, получил счет еще на 1,265 млн рублей доплаты и 335 тыс. рублей пеней.

После массовых обращений Генпрокуратура заявила о нарушениях в работе таможенных органов. Ведомство предложило устранить их и привлечь виновных к ответственности. Однако, как пишет канал, доплатить, видимо, придется. Суды первой инстанции часто встают на сторону автовладельцев, но многие не готовы оспаривать решения из-за страха аннулирования ЭПТС.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Георгий Камнев предложил отменить для такси требование об обязательной локализации производства автомобилей в России, если речь идет об электромобилях. Он уверен, что такой подход исключит дефицит топлива и остановит рост цен на него.

Общество
Казахстан
ФТС
утильсбор
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