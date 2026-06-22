Мигрант насиловал 11-летнюю кузину в Москве: как накажут растлителя?

В Москве задержали молодого мигранта, подозреваемого в растлении малолетней родственницы. Девочка два года таила от родителей страшную историю, опасаясь, что кузен может причинить ей вред. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Замкнутый помощник в переполненной квартире

Молодой человек приехал в Москву из Киргизии, еще будучи подростком. Его главной целью была помощь родственникам в ведении семейного бизнеса на оптово-розничном рынке.

Поселили парня в квартире дальних родственников на улице Саранской на юго-востоке столицы. Жилье нельзя было назвать просторным: помимо него, там проживали еще четверо детей.

Родственники делились, что молодой человек поначалу казался им крайне замкнутым, не проявляя никакого интереса ни к окружающим его детям, ни к делам семейного бизнеса, пишет MK.RU.

Остался сидеть с кузиной

В июне 2024 года 18-летний уроженец Киргизии остался в квартире один на один с 11-летней двоюродной сестрой — взрослые доверили ему присмотреть за ребенком.

Именно в этот момент родственник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. По возвращении взрослые не заметили ничего подозрительного.

Девочка не рассказала о случившемся: во-первых, из-за возраста она до конца не понимала, что именно произошло, а во-вторых, она панически боялась педофила, который продолжал жить с ней под одной крышей.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Переезд обидчика

Вынужденное молчание длилось до тех пор, пока преступник не съехал. Только после того как молодой человек переехал из квартиры, а именно спустя два года после самого инцидента, пострадавшая нашла в себе силы заговорить.

В беседе с одним из родителей она рассказала о преступлении их дальнего родственника. Родители решили наказать племянника, используя правовые методы. Молодой человек был задержан. К настоящему моменту 19-летнему мигранту предъявлено официальное обвинение.

Преступление относится к категории особо тяжких. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по таким преступлениям составляет 15 лет. Поскольку прошло только два года, срок давности не истек. По инкриминируемой статье мужчине может грозить до 20 лет колонии. После отбытия наказания он, вероятнее всего, будет выдворен из страны.

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