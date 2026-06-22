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22 июня 2026 в 19:03

Кабмин Чехии разозлил президента, лишив его важного права

Кабмин Чехии отстранил президента от участия в саммите НАТО

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Правительство Чехии приняло решение не включать президента республики Петра Павела в состав национальной делегации на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, сообщил портал Idnes. Вместо главы государства чешскую миссию возглавит премьер-министр Андрей Бабиш, а сопровождать его будут министры иностранных дел и обороны.

Сам Павел резко отреагировал на данные ограничения и заявил о готовности обжаловать решение кабинета министров в Конституционном суде. По итогам заседания правительства Бабиш пояснил, что вместо этого президенту поручено возглавить чешскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2026 года.

Премьер-министр также намекнул на чрезмерную дипломатическую активность главы государства, напомнив о его многочисленных командировках. Согласно статистике кабмина, с момента вступления в должность Павел успел совершить более 60 рабочих поездок в разные страны.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что кабмин уже подготовит поправки в основной закон страны, которые позволят досрочно отстранить от должности действующего президента Тамаша Шуйока. По его словам, тот обязан оставить свой пост, поскольку потворствовал злоупотреблениям со стороны прежнего главы правительства Виктора Орбана.

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