Смертельное ДТП произошло в Курганской области Пожилой водитель погиб по пути в больницу после ДТП в Курганской области

В Курганской области в результате аварии погиб пенсионер, перевернувшийся в своем авто, сообщили в ГАИ региона. 75-летний мужчина скончался по пути в больницу от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло 22 июня на автодороге Шадринск — Черемисское — Осиновское. Легковой автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет и перевернулся.

Авария случилась в 10:42 на 21-м километре трассы. По предварительным данным, 75-летний мужчина не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ведомстве отметили, что в жаркую погоду возрастает нагрузка на организм водителей, особенно пожилого возраста. Это, в свою очередь, может ухудшать концентрацию внимания и замедлять реакцию.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области на трассе А-215 произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей — Renault и BMW. В результате столкновения погибли пять человек, включая двоих детей. Двое пострадавших были доставлены в больницу.