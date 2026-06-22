Доцент сделал неутешительный прогноз для владельцев торговых центров

Торговые центры теряют свою популярность среди населения, уступая место маркетплейсам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, онлайн-площадки оказываются интереснее для клиентов за счет привлекательной цены и опции постоплаты.

Из-за изменения потребительских предпочтений в сторону онлайн-покупок облик торговых центров стремительно меняется. Крупные fashion-игроки сокращают свое присутствие в ТЦ. Потребности в шопинге сегодня активно закрывают универсальные маркетплейсы. Они обладают широким ассортиментом по более выгодным ценам, быстрой доставкой в течение нескольких дней, удобным расположением ПВЗ, возможностью примерки и постоплаты, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что современные запросы посетителей требуют новых подходов к планировке и конструкции торговых центров. По словам доцента, это должны быть многофункциональные, интегральные и гибридные решения, где в одном пространстве сочетаются досуг, спорт, образование, арт-пространства и коворкинги.

Сегодня перед торговыми центрами стоит развилка — нужно менять свою концепцию с учетом новых реалий. Должно быть много детских развлечений, где люди готовы проводить длительное время. Но должны быть и магазины, куда приходят посмотреть, пощупать, понюхать, когда сложно сделать выбор онлайн, например, лавка косметики. Или торговые сети, которые часто проводят распродажи, как магазины брендовой одежды с большим количеством маркетинговых акций, — резюмировал Щербаченко.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин заявил, что для успешной конкуренции с маркетплейсами розничные магазины должны предлагать товары на 15% дешевле, чем онлайн-платформы. По его словам, в эту разницу должна входить стоимость доставки.