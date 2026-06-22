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22 июня 2026 в 12:49

Доцент сделал неутешительный прогноз для владельцев торговых центров

Доцент Щербаченко: торговые центры стали уступать маркетплейсам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Торговые центры теряют свою популярность среди населения, уступая место маркетплейсам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, онлайн-площадки оказываются интереснее для клиентов за счет привлекательной цены и опции постоплаты.

Из-за изменения потребительских предпочтений в сторону онлайн-покупок облик торговых центров стремительно меняется. Крупные fashion-игроки сокращают свое присутствие в ТЦ. Потребности в шопинге сегодня активно закрывают универсальные маркетплейсы. Они обладают широким ассортиментом по более выгодным ценам, быстрой доставкой в течение нескольких дней, удобным расположением ПВЗ, возможностью примерки и постоплаты, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что современные запросы посетителей требуют новых подходов к планировке и конструкции торговых центров. По словам доцента, это должны быть многофункциональные, интегральные и гибридные решения, где в одном пространстве сочетаются досуг, спорт, образование, арт-пространства и коворкинги.

Сегодня перед торговыми центрами стоит развилка — нужно менять свою концепцию с учетом новых реалий. Должно быть много детских развлечений, где люди готовы проводить длительное время. Но должны быть и магазины, куда приходят посмотреть, пощупать, понюхать, когда сложно сделать выбор онлайн, например, лавка косметики. Или торговые сети, которые часто проводят распродажи, как магазины брендовой одежды с большим количеством маркетинговых акций, — резюмировал Щербаченко.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин заявил, что для успешной конкуренции с маркетплейсами розничные магазины должны предлагать товары на 15% дешевле, чем онлайн-платформы. По его словам, в эту разницу должна входить стоимость доставки.

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