Торговые центры нашли способ выдержать конкуренцию с маркетплейсами

Для успешной конкуренции с маркетплейсами офлайн-магазины должны иметь разницу в стоимости одного и того же товара не более 15%, заявил NEWS.ru вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин. На форуме «Движение» в Сочи он отметил, что при этом в эту цену уже должна быть включена доставка.

Должна быть граница не более 15% на один и тот же товар. Но это цена должна включать еще и стоимость доставки. Есть еще стоимость выбора. Сейчас можно купить товар по одной цене или прийти, когда цена уже будет другой. <...> «МВидео» еще несколько лет назад обещали лучшую цену. Человек мог прийти в магазин и показать цену в другом магазине. Тогда «МВидео» продавало по этой цене, — заявил Блюмкин.

Ранее глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев рассказал, что приобретать инвестиционное золото с точки зрения ценовой выгоды и юридической безопасности следовало у организаций, которые специализируются на нем. Он отметил, что полноценная работа с драгметаллами всегда накладывала на участников рынка жесткие обязательства, поскольку этот сектор жестко регулируется государством.

Кроме того, семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала, что из-за маркетплейсов у пользователей развивается ониомания. Она пояснила, что при таком типе зависимости человеку важно листать ленту и выбирать товары. Психолог подчеркнула, что в классической шопоголии компульсия запускается актом покупки, тогда как в ониомании — скроллингом и сравнением товаров.