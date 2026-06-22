Финансист назвал неочевидный фактор, влияющий на трудоустройство

Работодатели в ряде случаев могут изучить кредитную историю соискателя, особенно если он претендует на должность, связанную с финансами и управлением, заявил «Газете.Ru» финансист Георгий Хохлов. Он уточнил, что эту информацию могут учитывать не только в банках или МФО, но и в страховых компаниях и сервисах каршеринга.

Кредитная история показывает, как человек выполняет финансовые обязательства. В ней содержатся данные о заявках на кредиты, выданных займах, просрочках, текущих и погашенных долгах. На основе этих сведений рассчитывается кредитный рейтинг заемщика. Как правило, работодателя интересует финансовое поведение кандидата: есть ли у него длительные просрочки, крупные непогашенные долги и высокая долговая нагрузка, — объяснил Хохлов.

Он подчеркнул, что отсутствие кредитной истории не всегда идет на пользу. Для банка это скорее минус, поскольку нет данных о том, как человек распоряжается деньгами. Улучшить свою историю можно только дисциплинированным поведением — своевременным погашением долгов, проверкой данных на ошибки и отказом от ненужных займов. Полностью «обнулить» кредитную историю, по его словам, невозможно.

Ранее адвокат Диана Мангутова заявила, что сокрытие кредита при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности. По ее словам, предоставление фальшивой справки о доходах также является незаконным.