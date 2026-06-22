Режим ракетной опасности объявили в российском регионе

Режим ракетной опасности объявили на территории Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в МАКС. Он призвал жителей быть бдительными.

Внимание! На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность! Будьте бдительны, — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 22 июня ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над территорией России. Согласно заявлению ведомства, БПЛА сбили над территориями 14 российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.

Также губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. По его словам, трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.