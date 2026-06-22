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22 июня 2026 в 12:57

Военный эксперт раскрыл особенности тактики ВС России в зоне СВО

Военэксперт Дандыкин: ВС России ведут наступательные действия в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступательные действия в зоне специальной военной операции, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас военные окружают населенные пункты и уничтожают засевшего там противника, пресекая вражеские поставки оружия.

У нас сейчас наступательные действия. Все это происходит с большим применением средств поражения, в частности, корректируемых бомб от ФАБ-500 до ФАБ-3000. Очень слажено работает авиация. Это деморализует противника во многом. Также применение артиллерии и так далее. Естественно, беспилотная авиация. Сейчас у нас задача — удары в глубину противника с целью лишения его транспортной структуры, заводов ВПК, складов беспилотников. Также мы усиливаем ПВО, — рассказал Дандыкин.

Ранее Дандыкин заявил, что Украина стремится к временной остановке боевых действий, чтобы нарастить свои силы и перегруппировать войска. По его мнению, Россия будет готова вести переговоры по вопросу заморозки конфликта только при личном участии.

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