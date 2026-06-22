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22 июня 2026 в 11:19

Сенатор рассказал о льготах для детей участников СВО при поступлении в вузы

Сенатор Гибатдинов: дети бойцов СВО могут поступить в вуз вне общего конкурса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дети участников специальной военной операции имеют право поступать в российские вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего числа мест по каждому направлению, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, данная преференция представляет собой организованный механизм льготного участия в конкурсе, прописанный в действующем образовательном законодательстве.

Дети участников СВО имеют право поступать в вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Мера поддержки реализуются не в виде автоматического зачисления, а через систему отдельных механизмов поддержки в рамках Федерального закона «Об образовании в РФ». Квота составляет не менее 10% бюджетных мест от общего количества по каждому направлению подготовки. Внутри нее также проводится отдельный конкурс, и абитуриенты соревнуются только между собой, а не со всеми поступающими. Эта мера поддержки позволяет членам семей защитников отечества претендовать на получение высшего образования на льготных условиях, — пояснил Гибатдинов.

Он добавил, что для поступления необходимо предоставить в вуз паспорт РФ, аттестат об образовании, а также подтвердить статус ребенка участника СВО. По словам сенатора, абитуриент также может направить документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

Ранее депутат Госдумы Илья Вольфсон заявил, что с 5 июня в России вступит в силу новая трудовая льгота для семей участников СВО. По его словам, родители и совершеннолетние дети раненых военнослужащих смогут брать отпуск одновременно с ними.

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