Россиянам рассказали, кому молиться о даровании мудрости

Православные молятся преподобному Кириллу Белоезерскому о даровании мудрости, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святого также просят об исцелении от недугов.

22 июня православная церковь совершает память преподобного Кирилла Белоезерского — одного из самых почитаемых русских святых, которого сам преподобный Сергий Радонежский называл своим собеседником и преемником по духу. Ему молятся об укреплении в вере и даровании смирения — сам он всю свою жизнь отказывался от сана и принимал на себя самые тяжелые труды. Его просят о даровании мудрости и наставничества — он оставил после себя не только устав, но и письма к князьям, поучая их праведному суду и защите слабых, — поделился Иванов.

Он добавил, что Белоезерскому также молятся, прося о поддержке в делах и строительстве. По словам зампреда ВРНС, преподобный лично строил храмы и кельи, и благодаря его молитвам удивительным образом увеличивалось количество хлеба и вина для монахов.

Ему молятся о защите от врагов и сохранении обителей — известны случаи, когда по его молитвам разбойники видели вокруг монастыря множество воинов и обращались в бегство. Его просят об исцелении от болезней — при его жизни совершались многие чудеса, и после кончины его мощи прославились благодатной помощью, — заключил Иванов.

Ранее старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге протоиерей Дмитрий Галкин заявил, что тысячи верующих посещают мощи святого Иоанна Кронштадтского и находят утешение после молитвы. По его словам, часто помощь проявляется в обретении человеком внутренней силы.