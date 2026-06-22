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22 июня 2026 в 12:53

Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ

МО России сообщило об ударах по энергетическим и транспортным объектам Украины

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
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Российские военнослужащие нанесли поражение объектам нефтепереработки, а также топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями ударов также стали склады горючего, использовавшиеся для нужд ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие под контроль Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на Доброполье. По его словам, расположенное примерно в 30 километрах к северу от Красноармейска Доброполье остается важным логистическим узлом, который по-прежнему используется украинскими войсками. МО РФ не комментировало данную информацию.

Пушилин также рассказал, что ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия в Константиновке. В ходе успешного продвижения в городской застройке российские подразделения сумели существенно улучшить свои тактические позиции в самом центре города.

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