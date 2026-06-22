Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка» ВС России «Геранью» поразили хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»

Российская армия беспилотником «Герань» поразила хранилище Вооруженных сил Украины на нефтебазе «Канцеровка», передает Минобороны России. По данным ведомства, цель находилась в Запорожской области.

Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили склад топлива украинской армии в Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны РФ, при ударе зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели.

До этого стало известно, что в Хмельницком после удара загорелось промышленное предприятие, а в Луцке в результате взрывов вспыхнули терминал «Новой почты» и складские помещения.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто не пострадал при ударе БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. По его словам, пожар, возникший из-за атаки, в основном локализован.