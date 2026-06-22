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22 июня 2026 в 13:10

Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»

ВС России «Геранью» поразили хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
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Российская армия беспилотником «Герань» поразила хранилище Вооруженных сил Украины на нефтебазе «Канцеровка», передает Минобороны России. По данным ведомства, цель находилась в Запорожской области.

Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили склад топлива украинской армии в Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны РФ, при ударе зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели.

До этого стало известно, что в Хмельницком после удара загорелось промышленное предприятие, а в Луцке в результате взрывов вспыхнули терминал «Новой почты» и складские помещения.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто не пострадал при ударе БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. По его словам, пожар, возникший из-за атаки, в основном локализован.

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Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
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