Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»

Российская армия беспилотником «Герань» поразила хранилище Вооруженных сил Украины на нефтебазе «Канцеровка», передает Минобороны России. По данным ведомства, цель находилась в Запорожской области.
Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили склад топлива украинской армии в Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны РФ, при ударе зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели.
До этого стало известно, что в Хмельницком после удара загорелось промышленное предприятие, а в Луцке в результате взрывов вспыхнули терминал «Новой почты» и складские помещения.
Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто не пострадал при ударе БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. По его словам, пожар, возникший из-за атаки, в основном локализован.