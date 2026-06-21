Российские Вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили склад топлива украинской армии в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. При ударе зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели, уточнили в ведомстве.

В районе н. п. Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2» и «Герань-2 сикер» была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ, — сказано в сообщении.

До этого Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие с помощью «Гераней» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Он служил площадкой для доставки, хранения и сборки БПЛА и их деталей.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».