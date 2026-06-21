Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 18:12

Российская армия поразила украинский склад топлива беспилотниками «Герань»

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские Вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили склад топлива украинской армии в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. При ударе зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели, уточнили в ведомстве.

В районе н. п. Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2» и «Герань-2 сикер» была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ, — сказано в сообщении.

До этого Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие с помощью «Гераней» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Он служил площадкой для доставки, хранения и сборки БПЛА и их деталей.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

Власть
Минобороны РФ
Герани
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев рассказал о вкладе инопланетян в отставку Стармера
В Эдинбурге предъявили обвинения мужчине, ранившему пять мусульман
Стала известна скандальная подробность отравления блогерши Астер в Японии
На юге Москвы загорелось здание с парикмахерскими и магазинами
Умер мобилизованный в ВСУ популярный тиктокер
Подростки набросились на водителя с электрошокером в пустом автобусе
Заминированные купюры нашли в российском регионе
Россияне застряли на канатной дороге из-за грозы
Володин раскрыл, где нужно принять законы о геноциде народа СССР
Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы
Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился
Разбитое лицо, скандальное видео, развод с женой: как живет Дмитрий Дибров
«Пляжная судья» поплатилась за вынесение решений из сочинских «шезлонгов»
«Ошибка хуже преступления»: Туск высказался о конфликте Варшавы и Киева
В Ирландии начали выселять украинских беженцев
Российская армия поразила украинский склад топлива беспилотниками «Герань»
Трамп дал громкое обещание на фоне всплеска убийств в Чикаго
Названы вероятные цели угроз Зеленского в адрес Белоруссии
Трамп обсуждает нестандартный вариант борьбы с «Хезболлой»
Ушел из жизни тренер победителей Олимпийских игр
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.