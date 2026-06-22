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22 июня 2026 в 11:57

Пушков заявил о переходе стран Запада к новой фазе войны против России

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости
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Страны Запада переходят к новой фазе войны против России, заявил ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, это проявляется в снабжении Украины дальнобойными ракетами и предоставлении Киеву иностранного воздушного пространства для ударов по российской территории.

Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны. Использование воздушного пространства некоторых стран НАТО для нанесения украинских ударов по России подтверждает этот переход, — считает Пушков.

По мнению сенатора, в последнее время грань между «опосредованной войной» со стороны государств НАТО и прямым военным столкновением начинает стираться. Особую активность в этом процессе проявляют европейские державы, наращивающие поддержку киевского режима. Они не только координируют атаки, но и сознательно замалчивают военные преступления против мирного гражданского населения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве. Он также отметил, что Киев превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, действующих автономно от США и НАТО.

Власть
НАТО
Украина
Алексей Пушков
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