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22 июня 2026 в 11:47

Двое мужчин с оружием ворвались к российскому бизнесмену

В Петербурге двое с оружием ворвались к бизнесмену и потребовали 12 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге двое мужчин в возрасте 24 лет ворвались в квартиру 50-летнего руководителя строительной фирмы с сигнальным пистолетом, передает Telegram-канал «112». Угрожая оружием, они потребовали 12 млн рублей.

По информации канала, эту сумму нападавшие запросили за некачественные строительные работы, выполненные ранее. После ухода злоумышленников пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Через два дня подозреваемые были задержаны, у одного из них был изъят сигнальный пистолет. По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.

Ранее в Красноярском крае житель деревни Зеленая Дубрава Канского района угрожал полицейским бензопилой. Мужчина был задержан после инцидента. Конфликт начался из-за бытового спора с его знакомой, которую он ранее избивал. На месте полицейские сделали предупредительные выстрелы.

До этого на Филиппинах произошла стрельба в школе. По меньшей мере три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Один из подозреваемых скрылся, его разыскивает полиция.

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