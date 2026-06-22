В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах

Введение арабского языка в программу российских школ станет важным шагом в укреплении внешнеполитических связей страны и в подготовке будущих профильных специалистов, заявил в беседе с aif.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он напомнил, что в СССР успешно существовала практика изучения нескольких языков.

Я напомню, что в советский период в школах обычно изучались несколько языков: английский, немецкий и французский как минимум. Сейчас, как известно, Россия переживает некий поворот на Восток, по крайней мере, он провозглашен. Арабский язык — один из наиболее распространенных в мире. Укрепление отношений с арабскими странами — это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то это будет полезно, — высказался Смолин.

При этом парламентарий указал на практические трудности, связанные с реализацией этой инициативы, и подчеркнул, что ее успех напрямую зависит от кадрового обеспечения. Как отметил эксперт, арабский язык имеет несколько диалектов, что предъявляет повышенные требования к квалификации преподавателей.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 1 сентября нового учебного года начнет действовать утвержденная программа изучения арабского языка. По словам главы Минпросвещения, работа по развитию преподавания этой дисциплины в стране ведется уже несколько лет. В частности, школьники участвуют во всероссийской олимпиаде по данному предмету.