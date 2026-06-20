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20 июня 2026 в 08:28

21 июня — День кинолога: история профессии и как стать специалистом

21 июня — День кинолога: история профессии и как стать специалистом 21 июня — День кинолога: история профессии и как стать специалистом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Каждый год ближе к концу июня в России отмечают профессиональный праздник те, кто посвятил жизнь воспитанию, обучению и использованию собак на пользу людям. А именно, виновники торжества — представители профессии кинолог. Чем занимаются кинологи? В чем состоят их обязанности и почему они действительно необходимы обществу? Об этом и не только читайте в материале NEWS.ru.

История праздника и развитие кинологической службы в России

История Дня кинолога, 21 июня, уходит корнями в 1906 год, хотя сама профессия существует гораздо дольше. Именно в этот июньский день в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. Это событие положило начало планомерной государственной работе по внедрению четвероногих помощников в систему охраны правопорядка. История Дня кинолога, начавшаяся 21 июня, напрямую связана с именами начальника сыскной полиции Василия Лебедева и известного дрессировщика Владимира Дурова, которые убедили вышестоящее руководство в эффективности собачьего нюха.

Развитие кинологической службы в России прошло несколько этапов. После революции 1917 года работа с собаками была переориентирована на нужды Красной армии. В двадцатые годы прошлого века началось активное разведение служебных пород. Создавались школы младших специалистов-кинологов.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием как для людей, так и для животных. Собаки подрывали танки, искали мины, доставляли донесения. К сожалению, в послевоенные годы многие кинологические наработки тех времен были утрачены, а расходы на кинологию — сокращены.

Возрождение службы началось лишь в конце шестидесятых. А в девяностые годы кинология пережила второе рождение уже в рамках структур МВД, ФСБ и таможенных отделений. Сегодня кинологические подразделения есть практически во всех силовых ведомствах страны.

История праздника и развитие кинологической службы в России История праздника и развитие кинологической службы в России Фото: Александр Викулов/РИА Новости

Кто такой кинолог: чем занимается и где работает

Что это за профессия — кинолог? Чем занимается ее представитель на рабочем месте? Что ж, забудьте о голливудских стереотипах. Специалист по собакам проводит большую часть времени не за зрелищными задержаниями преступников, а в тщательных и щепетильных тренировках, ветеринарном контроле и бумажной работе.

Чем еще занимается человек профессии кинолог? Его обязанности включают:

  • селекцию (отбор пар для вязки);

  • выращивание щенков;

  • коррекцию поведения взрослых особей;

  • обучение конкретным навыкам (поиск взрывчатки или наркотиков, караульная служба и не только).

Что касается мест работы, то география здесь широка. Кинологи востребованы в МЧС (для поиска пострадавших под завалами), в таможне (обнаружение контрабанды), в охотничьих хозяйствах и, конечно, в частных центрах дрессировки. Отдельная ниша — спорт и зоопсихология. При этом работа кинолога сопряжена с риском. Даже обученная служебная собака остается хищником с мощной хваткой, поэтому мастер обязан уметь читать язык тела животного и вовремя пресекать агрессию.

Кто такой кинолог: чем занимается и где работает Кто такой кинолог: чем занимается и где работает Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Основные породы, используемые в служебной кинологии

Когда речь заходит о служебном собаководстве, в сознании сразу всплывают овчарки. Однако список пород собак для кинологической службы гораздо шире. На первом месте по универсальности, безусловно, уже упомянутая немецкая овчарка. Эта порода сочетает в себе уравновешенность, хороший нюх и способность работать в любом климате. Следом идет еще одна овчарка — бельгийская, или малинуа, которая сегодня вытесняет немцев из полиции США и Европы благодаря реактивности и меньшему весу.

Говоря о породах собак для кинологической службы, нельзя забывать о черных терьерах, выведенных специально для работы в морозы, и ротвейлеров с их природной склонностью охранять территорию. Для поиска взрывчатых веществ идеальны лабрадоры-ретриверы — они добродушны, не пугают людей в аэропортах, но обладают отличным чутьем.

Для таможни также используют спаниелей, которые могут пролезть в самые узкие щели багажного отсека. Каждая порода имеет свой профиль: доберманы хороши для патрулирования, а кавказские овчарки — для охраны периметра. Так что породы собак для кинологической службы достаточно разнообразны.

Основные породы, используемые в служебной кинологии Основные породы, используемые в служебной кинологии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как выучиться на кинолога: вузы, курсы, требования

Многие школьники задаются вопросом, как стать кинологом с нуля. Кинологический путь начинается, вопреки ожиданиям многих, не с покупки щенка, а с самообразования. Для начала необходимо изучить анатомию собаки, ее физиологию, а также основы зоопсихологии.

Если говорить об официальном образовании, то точный ответ на вопрос, где учат на кинолога в России, зависит от вашей цели. Для работы в МВД нужно поступать в профильные вузы системы МВД (например, Пермский военный институт войск национальной гвардии), где есть факультет кинологического обеспечения. Для гражданской деятельности подходят аграрные академии (например, РГАУ-МСХА имени Тимирязева) или Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

Кроме высшего образования, существуют курсы профессиональной переподготовки при кинологических федерациях. Срок обучения на курсах варьируется от 3 до 12 месяцев. Требования к кандидату стандартны:

  • отсутствие аллергии на шерсть;

  • физическая выносливость;

  • стрессоустойчивость;

  • желательно, собственный опыт содержания собаки.

Важно понимать, что диплом без практики ничего не стоит — придется начинать с должности стажера.

Как выучиться на кинолога: вузы, курсы, требования Как выучиться на кинолога: вузы, курсы, требования Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знаменитые кинологи СССР и России

Перечисляя известных кинологов России и СССР, стоит начать с Всеволода Языкова. В начале XX века он создал первый отечественный стандарт для немецкой овчарки и организовал питомник «Красная Звезда». Там в суровые годы войны выводились уникальные породы, включая черного терьера и московскую сторожевую. Его имя высечено в летописи служебного собаководства золотыми буквами.

Продолжая список известных кинологов России и СССР, нельзя не упомянуть Александра Мазовера. Он был легендарным начальником Центральной школы военного собаководства. Именно Мазовер разработал методики подготовки собак — истребителей танков во время Второй мировой войны, что спасло тысячи жизней советских солдат.

В современной России ярким представителем является Григорий Манев (президент Российской кинологической федерации), а также ведущий Юрий Гребенкин, который с помощью телевидения обучил миллионы зрителей правильному обращению с питомцами.

Поздравления для специалистов, работающих с собаками Поздравления для специалистов, работающих с собаками Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поздравления для специалистов, работающих с собаками

В профессиональной среде не приняты шумные банкеты, но добрые слова всегда греют сердце. Если вы хотите составить поздравления с днем кинолога, попробуйте придерживаться делового тона. Например: «Уважаемые кинологи! Ваш труд — это титанический контроль и безграничное терпение. Благодаря вам наши собаки спасают людей в горах и на равнинах. Крепкого вам здоровья и послушных хвостов!»

Для тех, кто предпочитает более теплые формулировки, подойдут следующие поздравления с днем кинолога: «Спасибо за то, что умеете говорить на языке, который понимают собаки. Пусть каждый ваш подопечный приносит только радость, а профессиональные риски — обходят стороной. Хорошего вам, как говорится, чутья!»

И третьим вариантом для открытки может стать фраза: «Терпения в дрессировке, мудрости в селекции и удачи в поисках! Вы делаете мир безопаснее, а животных — счастливее. С праздником!»

Профессия кинолога остается уникальной сферой, где технологии никогда не заменят живого взаимодействия. Надежный нос собаки и холодный рассудок человека — союз, который проверен веками и будет востребован всегда.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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